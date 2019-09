Juventus dietro la lavagna in Borsa dopo flop del mercato in uscita

Titta Ferraro 3 settembre 2019 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Fitte vendite sul titolo Juventus all'indomani della chiusura della sessione estiva del calciomercato. Il titolo Juve risulta il peggior performer del Ftse Mib con un calo di oltre il 2% dopo aver toccato un minimo intraday a 1,43 (-3,44%). Dal 23 agosto il titolo segna un saldo negativo di oltre l'8%, andando in controtendenza rispetto a un Ftse Mib in decisa ascesa.L'ultima giornata di calciomercato non ha visto nessun movimento in casa dei bianconeri campioni d'Italia. Nessun colpo last minute e soprattutto Fabio Paratici non è riuscito a monetizzare con una cessione gli esuberi in rosa dopo che nelle ultime settimane si erano più volte succeduti nomi importanti in uscita quali Mandzukic, Khedira, Emre Can, Matuidi e Rugani. Nella lista dei possibili partenti erano entrati in precedenza anche Dybala e Higuain.