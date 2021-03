Juventus crolla a Piazza Affari dopo uscita da Champions League

Titta Ferraro 10 marzo 2021 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

L'eliminazione in Champions League agli ottavi di finale fa deragliare il titolo Juventus a Piazza Affari. A metà mattinata segna un calo del 6,5% a 0,806 euro, peggior performer di tutta Piazza Affari. Ieri sera la Juventus ha battuto 3-2 il Porto dopo i tempi supplementari (2-1 alla fine dei regolamentari), non riuscendo a ribaltare la sconfitta per 2-1 dell'andata nonostante abbia giocato quasi tutta la ripresa e i tempi supplementari con un uomo in più.Sconfitta che pesa tanto in termini di introiti per il club bianconero che è già reduce da un primo semestre dell'esercizio 2020-2021 chiuso in perdita per 113,7 milioni. Il passaggio del turno avrebbe garantito 10,5 mln di euro (potenzialmente altri 12,5 mln per l'approdo in semifinale, 15 mln per la finale e 4 mln per la vittoria).