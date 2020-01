Juventus concluso aumento di capitale di 300 mln, compra dall’Atalanta Dejan Kulusevski

simone borghi 3 gennaio 2020 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

Completato con successo l’aumento di capitale da circa 300 milioni. Juventus rende noto che, a seguito della vendita lo scorso 23 dicembre di tutti i rimanenti 24.825.450 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, sono state sottoscritte 7.944.144 azioni ordinarie di nuova emissione Juventus. Tenuto conto anche delle 314.541.184 azioni già sottoscritte nel periodo di offerta in opzione, risultano pertanto complessivamente sottoscritte 322.485.328 azioni, pari al 100% delle azioni offerte nel contesto dell’aumento di capitale, per un controvalore complessivo pari a 299.911.355,04 euro.Juventus ha inoltre perfezionato l’accordo con l’Atalanta per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di 35 milioni di euro pagabili in cinque esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi 9 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2024. Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con il Parma Calcio un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito fino al 30 giugno 2020 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore.