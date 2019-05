Juventus: club esonera Allegri, titolo con il segno più a Piazza Affari

Alessandra Caparello 17 maggio 2019 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Guadagna terreno in borsa il titolo della Juventus che segna al momento +1,69% dopo l’esonero dell’allenatore Massimiliano Allegri. La società bianconera ha reso noto che Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020.L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli – si legge in una nota - incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium.