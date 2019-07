Juventus cede Spinazzola, plusvalenza da 26,6 mln. Visite mediche per Rabiot

Titta Ferraro 1 luglio 2019 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Entra nel vivo la campagna acquisti we cessione delle big della Serie A con la doppia operazione che coinvolge Juventus e Roma. I campioni d'Italia hanno perfezionato con l'A.S. Roma l'acquisto a titolo definitivo del difensore Luca Pellegrini a fronte di un corrispettivo di 22 milioni di euro pagabili in tre esercizi. Il terzino sinistro ha firmato un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2023; i bianconeri hanno poi ceduto a titolo definitivo Leonardo Spinazzola a fronte di un corrispettivo di 29,5 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa 26,6 milioni.A Torino questa amttina sono in corso le visite mediche per Adrien Rabiot. Il centrocampista è arrivato al J|Medical prima delle 9. Oggi è prevista la firma del contratto con il francese che arriva dal PSG a parametro zero.Altra operazione annunciata oggi dall'A.S. Roma è l'acquisto a titolo definitivo, dal Napoli, di Amadou Diawara, a fronte di un corrispettivo fisso di 21 milioni di euro. Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.