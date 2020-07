Juventus: cambio cfo dopo "valutazione funzionale e operativa dell’area services"

Daniela La Cava 14 luglio 2020 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

A distanza di qualche giorno dalla nomina di Stefano Bertola quale nuovo chief financial officer (Cfo) pro tempore di Juventus, la società bianconera precisa in un comunicato che "l’avvicendamento nel ruolo di chief financial officer è avvenuto a seguito di una valutazione funzionale e operativa dell’area services della società, cioè dell’area aziendale a capo delle attività amministrative, finanziarie e di servizio".