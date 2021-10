Juventus: al momento depositata solo lista socio Exor, termini prorogati fino al 7 ottobre 2021

Daniela La Cava 5 ottobre 2021 - 09:49

MILANO (Finanza.com)

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Juventus Football Club convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 ottobre, si rende noto che, alla data di scadenza del termine ultimo per il deposito delle liste relative alla nomina del collegio sindacale della società (ossia il 4 ottobre 2021), è stata depositata una sola lista, presentata dal socio Exor, titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale di Juventus.Conseguentemente il termine per la presentazione delle liste di candidati per la nomina dei componenti del collegio sindacale di Juventus è stato prorogato al 7 ottobre e la soglia minima di partecipazione al capitale sociale della società richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà, ed è, pertanto, pari all'1,25% del capitale sociale di Juventus.