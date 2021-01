Juventus: Stefano Cerrato in campo come nuovo cfo e investor relator

Daniela La Cava 4 gennaio 2021 - 13:50

MILANO (Finanza.com)

Nuovo direttore finanziario per la Juventus Football Club. La società bianconera ha fatto sapere che il processo direvisione del modello operativo e organizzativo avviatolo scorso maggio prosegue e, in tale contesto, ha nominato chief financial officer (cfo) e investor relator Stefano Cerrato che prende il posto di Stefano Bertola che aveva assunto pro tempore tali incarichi a luglio 2020. Quest’ultimo manterrà pro tempore la carica di “dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”, almeno sino all’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2020. In qualità di cfo Cerrato coordinerà l’area finance di Juventus operando a diretto riporto di Bertola, managing director dell’area business.