Juventus: Moise Kean ceduto agli inglesi dell'Everton

Daniela La Cava 5 agosto 2019 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Juventus Football Club ha annunciato di avere raggiunto l’accordo con la società inglese Everton Football Club Company Limited per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Moise Bioty Kean a fronte di un corrispettivo di 27,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori 2,5 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. "Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa 22,5 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori", precisa il club bianconero in un comunicato.