Juventus: Mavididi al Montpellier per 6,3 mln. Doppio accordo con il Manchester City, arriverà Correia e uscirà Toboada

Valeria Panigada 1 luglio 2020 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

La Juventus ha raggiunto l’accordo con Montpellier Herault per la cessione definitiva del diritto alle prestazioni sportive del calciatoreStephy Alvaro Mavididi a fronte di un corrispettivo di 6,3 milioni, pagabili in tre esercizi. L'operazione genera un effetto economico positivo di circa 4 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori. Il club bianconero ha annunciato anche l'acquisizione del calciatore Félix Alexandre Andrade Sanches Correia dal Manchester City per 10,5 milioni da pagarsi nel corso del prossimo esercizio 2020/21. La Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2025. Contemporaneamente la società cederà al Manchester City Pablo Moreno Taboada a fronte di un corrispettivo di 10 milioni da pagarsi nel corso del prossimo esercizio 2020/21. L'operazione genera un effetto economico positivo di circa 7,6 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori.