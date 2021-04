Juventus KO a Piazza Affari dopo ennesimo passo falso in campionato

Titta Ferraro 6 aprile 2021 - 13:37

MILANO (Finanza.com)

Vendite sul titolo Juventus alla ripresa delle contrattazioni di il break pasquale. L'ennesimo passo falso in campionato pesa sul titolo che cede oltre il 2% a 0,7795 euro. I bianconeri hanno pareggiato 2-2 nel derby con il Torino e adesso sono 4° in classifica a 12 punti dall'Inter e anche la qualificazione alla Champions League risulta in bilico. Appaiato alla Juve adesso c'è il Napoli e domani le due compagini si affronteranno nel recupero del march rinviato lo scorso autunno.