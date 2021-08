Juventus: Cristiano Ronaldo al Manchester United per 15 mln

Titta Ferraro 31 agosto 2021 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

La Juventus ha formalizzato l'annuncio della cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United FC a fronte di un corrispettivo di 15 milioni di euro, pagabile in cinque esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a 8 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi.Tale operazione, rimarca una nota della Juventus, genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a 14 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore.