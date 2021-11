Juventus: Consob dà il via libera ad aumento capitale da 400 milioni di euro

Redazione Finanza 25 novembre 2021 - 07:16

MILANO (Finanza.com)

uventus Football Club S.p.A. ha comunicato di aver ricevuto l'autorizzazione dalla Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta in opzione e all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di nuova emissione che verranno emesse nel contesto dell'aumento di capitale (d 400 milioni di euro), deliberato dall’Assemblea degli Azionisti di Juventus, in sede straordinaria, tenutasi in data 29 ottobre 2021.L'altro ieri il cda ha approvato le condizioni definitive dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 29 ottobre 2021 e il calendario dell'offerta in opzione delle nuove azioni.Saranno emesse massime 1.197.226.782 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Juventus già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della società aventi diritto nel rapporto di 9 Nuove Azioni ogni 10 azioni Juventus possedute, al prezzo di sottoscrizione di 0,334 euro per ciascuna Nuova Azione. Il controvalore dell'offerta sarà pari a massimi 399.873.745,19 euro.