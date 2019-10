Juventus: Coca-Cola diventa Official Partner dei bianconeri

Titta Ferraro 28 ottobre 2019 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

Coca-Cola diventa Official Partner della Juventus in Italia. Ilo colosso delle bevande analcolichesarà presente nel flagship store UNDICI di Milano, ma anche nei bar, nelle lounge e nelle aree hospitality dell’Allianz Stadium, che vedranno una speciale brandizzazione che celebra l’unione tra il gusto di Coca-Cola e la passione bianconera.Giorgio Ricci, Juventus Chief Revenue Officer di Juventus, commenta: "Un brand come Coca-Cola si inserisce perfettamente nell’attuale strategia di sviluppo del Club anche attraverso collaborazioni con partner di grande valore e prestigio. Questo accordo si focalizzerà sulla valorizzazione del mercato italiano, importantissimo per entrambi, attraverso le attività che andremo ad implementare insieme. Rimane costante l’ambizione di crescere assieme nel prossimo futuro".