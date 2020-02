Juventus, Agnelli: "Match contro Inter a porte chiuse? Appoggiamo qualsiasi decisione per la tutela della salute pubblica"

Alessandra Caparello 24 febbraio 2020 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

“Appoggeremmo sempre qualsiasi decisione nella tutela della salute pubblica”. Così Andrea Agnelli, presidente della Juventus, riguardo l'ipotesi di giocare il big match di domenica sera Juventus-Inter in programma a Torino a porte chiuse per l’emergenza coronavirus.“In questo momento la priorità per il sistema Paese, di cui lo sport fa parte, è la tutela della salute pubblica. Partendo da questo presupposto c’è un dialogo con i vari portatori di interesse: se così decideranno gli enti preposti ci adegueremo” conclude Agnelli.