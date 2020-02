Juve sbanda in Borsa (-7%), titolo sotto scivola 1 euro

Daniela La Cava 27 febbraio 2020 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

Pioggia di vendite per Juventus a Piazza Affari, dove scivola a 0,9672 euro e mostra una flessione di quasi il 7 per cento. Il titolo del club bianconero si è portato sotto la soglia psicologica di 1 euro, livello che non vedeva da dicembre 2018. Stop ieri per la squadra di Sarri sul campo del Lione nell'andata degli ottavi di Champions: la squadra di Ronaldo ha perso per 1-0. Il ritorno a Torino è in calendario il prossimo 17 marzo.