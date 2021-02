Juve e Lazio KO anche in Borsa dopo pesanti sconfitte in Serie A

Redazione Finanza 15 febbraio 2021 - 17:19

Prevalenza delle vendite oggi a Piazza Affari sui titoli Juventus (-0,64% a 0,839 euro) e Lazio (-1,88% a 1,1480 euro) dopo le pesanti sconfitte subite nell'ultimo turno di campionato. I campioni d'Italia sono stati sconfitti dal Napoli per 1-0 e sono scivolati al quarto posto in classifica (a -8 dalla vetta, ma con una partita in meno). Male anche la Lazio che ha perso 3-1 a San Siro contro l'Inter.