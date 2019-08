Juve affonda sul Ftse Mib, rischio alta volatilità fino a fine calciomercato

Titta Ferraro 26 agosto 2019 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

Lunedì molto difficile a Piazza Affari per il titolo Juventus, peggior performer del Ftse Mib. Il titolo è arrivato a cedere oltre il 4% con un minimo intraday a 1,516 euro. Il mercato non sembra dare credito all'esordio in campionato con il successo di misura in trasferta a Parma grazie al goal di Giorgio Chiellini. IL 2° turno di Serie A vedrà il big match Juventus-Napoli.I riflettori ancora puntati alla sessione estiva di calciomercato che si concluderà il 2 settembre e con ancora alcune possibili importanti mosse, in particolare in uscita, da parte dei bianconeri, tra cui spicca Dybala, ma anche Rugani, Mandzukic, Matuidi, Emre Can e Bentancur."I prezzi da qui alla fine del calcio mercato prevista lunedì 2 settembre, potrebbero essere protagonisti di importanti strappi della volatilità, che sono il terreno più fertile per i traders intraday", rimarca Pietro Di Lorenzo, analista e fondatore di Sos Trader.