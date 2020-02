Juve: accordo con Borussia per cessione Emre Can

Daniela La Cava 3 febbraio 2020 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Juventus Football Club ha perfezionato l’accordo con la società Borussia Dortmund per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can per un corrispettivo di 1 milione di euro pagabile nell’esercizio 2019/2020. A renderlo noto il club bianconero in un comunicato diffuso venerdì a mercati chiusi.Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per la squadra tedesca di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo, conclude la nota, è fissato a 25 milioni, pagabili in tre esercizi.