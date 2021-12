Juve: Standard Ethics assegna rating Esg e pone il club “under monitoring”

Daniela La Cava 9 dicembre 2021 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha assegnato il corporate rating “E+ under monitoring” a Juventus. "La valutazione fa parte di un programma di emissioni sui maggiori club europei di calcio quotati in borsa ai fini della composizione dello SE European Football Index, in uscita a marzo 2022", segnalano gli analisti.Nel panorama delle società calcistiche quotate, si legge nel report, il club bianconero è uno dei pochi ad avere adottato un bilancio di sostenibilità e una rendicontazione Esg (Environmental, Social and Governance). Ha un sito corporate multilingua improntando la sua comunicazione verso gli stakeholder e il mercato internazionale; cura, a livello strategico, alcuni importanti aspetti di Sostenibilità anche tramite un apposito comitato endoconsiliare. Negli organi apicali della società si registra l’adozione dei principi di diversità di genere ed indipendenza, anche nell’interesse degli azionisti di minoranza. Negli ultimi anni, Juventus si è dotata di un codice etico che sperabilmente in futuro conterrà maggiori riferimenti alle organizzazioni internazionali e ai loro documenti e linee guida in ambito Esg."Il club italiano venne analizzato da Standard Ethics prima del coinvolgimento nel caso “Calciopoli”. È stato recentemente osservato in occasione del caso “Superlega” - che ha portato al declassamento di una banca nord americana. Ad oggi, vengono monitorate le possibili evoluzioni di due eventi, il “caso Suarez” e la recente indagine sui suoi bilanci", concludono gli analisti.