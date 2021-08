Juve: Atalanta esercita diritto opzione per Romero

Daniela La Cava 6 agosto 2021 - 16:21

MILANO (Finanza.com)

Juventus Football Club ha annunciato che l'Atalanta, a seguito dell’accordo sottoscritto lo scorso 5 settembre, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di 16 milioni di euro, pagabile in tre esercizi. Tale operazione, si legge nella nota della squadra bianconera, genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a 4,8 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del calciatore.