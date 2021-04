Just Eat: Bertarini a capo del business delivery in Italia

Daniela La Cava 8 aprile 2021 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

Davide Bertarini è stato nominato responsabile del business delivery in Italia di Just Eat. Il suo compito sarà quello di occuparsi dell’implementazione del nuovo modello di business con rider assunti come lavoratori subordinati e della struttura organizzativa dedicata con competenze ed expertise a supporto dello sviluppo e crescita. Con questa nomina, il gruppo delle consegne di cibo a domicilio ha l’obiettivo di accelerare la transizione verso il nuovo modello di assunzione per il business del delivery per i ristoranti che non hanno il servizio di delivery proprietario e di svilupparne rapidamente l’implementazione in un numero sempre maggiore di città arrivando a 23 totali nel 2021 per garantire migliori condizioni di lavoro e ulteriori tutele a oltre 4.000 rider.Bertarini avrà inoltre la responsabilità della gestione e coordinamento di uno staff di 150 professionisti dedicati al business delivery per garantire efficienza a tutti i livelli. Bertarini assume questa carica dopo aver ricoperto per due anni quella di delivery director di Just Eat in Italia, occupandosi delle operazioni legate ai ristoranti che non effettuano le consegne in autonomia e gestendo il percorso di trasformazione del business delivery con l’introduzione nel 2019 della soluzione basata su una tecnologia proprietaria.