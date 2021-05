Jonix sbarca su Aim Italia, settima ammissione da inizio anno in Borsa

Daniela La Cava 4 maggio 2021 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

È sbarcata oggi sull'Aim Italia di Borsa Italiana, parte di Euronext. La società, che progetta, produce e distribuisce soluzioni 100% Made in Italy per la sanitizzazione dell’aria indoor basati sulla tecnologia NTP (Non Thermal Plasma), rappresenta la settima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 142 il numero delle società attualmente quotate sul listino dedicato alle Pmi. In fase di collocamento Jonix ha raccolto 6,2 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 23,58% e la capitalizzazione è pari a 26,2 milioni. La società è stata assistita da Bestinver SV S.A. in qualità di Nomad e Global Coordinator. MIT SIM è Specialist dell’operazione.