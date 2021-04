Jonix pronta a entrare in Borsa: debutterà il 4 maggio sul listino Aim Italia

Redazione Finanza 30 aprile 2021 - 16:21

MILANO (Finanza.com)

Jonix, Pmi innovativa specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell’aria indoor, ha ricevuto oggi il via libera per l’ammissione delle proprie azioni alle negoziazioni sul listino Aim Italia di Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è fissato per martedì 4 maggio (con il codice JNX) dopo che si è concluso il collocamento di azioni di nuova emissione a un prezzo unitario di 4 euro, che ha generato una domanda complessiva pari a tre volte l'offerta. La capitalizzazione di mercato è di 26,17 milioni, il flottante è pari al 23,58% del capitale sociale.“Grazie al forte interesse manifestato dagli investitori e al successo dell’operazione di quotazione, a partire da oggi condividiamo l’ambizioso progetto di affermare la tecnologia italiana del Non-Thermal Plasma nel settore della sanitizzazione dell’aria indoor, che evidenzia per i prossimi anni elevate potenzialità di crescita: se nel corso del 2020 la domanda è stata prevalentemente generata dalla gestione dell’emergenza, i driver per il futuro sono da rintracciare nella consapevolezza della necessità di prevenzione - hanno commentato Mauro Mantovan e Antonio Cecchi, soci fondatori di Jonix - (...) Utilizzeremo le risorse raccolte per applicare la tecnologia NTP nei più svariati settori della sanitizzazione dell’aria – dall’aeronautica all’automotive, dal trasporto pubblico al navale – ma anche per esplorare nuovi ambiti di applicazione tra cui acque reflue per depurazione e scoloramento, agricolo per fitostimolazione, Indoor Food Gardening, rifiuti per abbattimento odori e sostanze chimiche nocive, sistemi di abbattimento SOV e SIV”.