Jonix: ordine da 2 mln da gruppo industriale tedesco

Daniela La Cava 11 agosto 2021 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

Jonix, specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell’aria indoor, ha annunciato di avere ricevuto un ordine di importo pari a circa 2 milioni di euro da parte di un primario gruppo industriale tedesco. La commessa riguarda la fornitura di dispositivi di filtrazione dell’aria MiniMate configurati e adattati in base alle esigenze specifiche richieste dal Cliente. La consegna è prevista entro settembre 2021.Questo importante accordo, spiega la società quotata su Aim Italia, rientra nei piani di sviluppo comunicati in sede di quotazione, ovvero nell'importante processo di penetrazione nei mercati esteri e di sviluppo di partnership con operatori di primario standing per il rafforzamento del canale wholesale.