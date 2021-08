Jonix corre a Piazza Affari con commessa tedesca, titolo fermato in asta volatilità (+17,7%)

Daniela La Cava 11 agosto 2021 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

Pioggia di acquisti per Jonix a Piazza Affari. I titoli dell'azienda specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell’aria indoor sono stati fermati in asta di volatilità, con un balzo di oltre il 17% a 5,68 euro.A sostenere il titolo l'annuncio dell'ordine di circa 2 milioni di euro da parte di un gruppo industriale tedesco. La commessa riguarda la fornitura di dispositivi di filtrazione dell’aria MiniMate configurati e adattati in base alle esigenze specifiche richieste dal Cliente. La consegna è prevista entro settembre 2021.