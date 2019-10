Jeans, riso, dolciumi e tanto altro: attenzione al rischio rincari in caso di controdazi Ue

Alessandra Caparello 3 ottobre 2019 - 17:32

MILANO (Finanza.com)

I controdazi che l’Unione europea ha annunciato in risposta a quelli degli Usa dopo la decisione della Wto rischiano di pesare molto sui consumatori italiani. Così il Codacons secondo cui i consumatori pagheranno il conto della guerra tra Stati Uniti ed Europa, dovendo mettere mano al portafogli.In arrivo, afferma l’associazione guidata da Carlo Rienzi, una raffica di rincari che investirà i listini di numerosi prodotti. Tralasciando il settore dell’industria, eventuali dazi imposti dall’Europa sulle importazioni dagli USA provocheranno aumenti dei prezzi al dettaglio per beni di largo consumo come rossetti, cipria e numerosi cosmetici prodotti negli Stati Uniti e largamente utilizzati in Italia. Nel mirino succo d’arancia, riso, prodotti da tabacco, snack e dolciumi vari. Anche il settore dell’abbigliamento non sarà esentato, con aumenti per jeans, magliette, scarpe e intimo. Subiranno incrementi dei listini anche numerosi alcolici, a partire dal whiskey, così risulterà proibitivo l’acquisto di automobili e moto prodotte negli Usa.