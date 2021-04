J-Invest acquisisce tramite BlinkS un portafoglio NPL di 8,4 mln da un primario investitore internazionale

simone borghi 6 aprile 2021 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

J-Invest si è aggiudicata un portafoglio di crediti chirografari per un valore nominale di 8,4 milioni di euro verso controparti corporate ceduto da uno dei principali investitori internazionali attivi sul mercato italiano.L’acquisizione è avvenuta attraverso BlinkS, la piattaforma digitale per il trading di crediti deteriorati sviluppata e gestita da Prelios Innovation.Jacopo Di Stefano, AD di J-Invest dichiara: “Il nostro obiettivo resta quello di rilevare entro il 2021 tra i cinquecento milioni e un miliardo di euro di crediti lordi in linea con la nostra strategia di continua crescita. Siamo soddisfatti dell’acquisizione di questo portafoglio su BlinkS che dimostra l’ottima relazione con il Gruppo Prelios e l’efficienza della loro innovativa piattaforma digitale che rappresenta ad oggi il primo marketplace per lo scambio dei crediti deteriorati.”