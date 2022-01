Iveco mostra i muscoli dopo flop al debutto, Goldman dice buy

Giulio Visigalli 4 gennaio 2022 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Iveco rimbalza oggi a Piazza Affari dopo le forti perdite di ieri al debutto in borsa. Il titolo ha aperto con un gap up e si trova ora a +8,25% a 10,94 euro ad azione. Il prezzo dopo lo scorporo da CNH era stato 11,26 euro ma in intraday ieri era arrivato a toccare un minimo a 9,56 euro prima di recuperare a fine giornata.Il titolo del colosso produttore di camion e autobus è aiutato oggi anche dall'avvio di copertura con 'buy' da parte di Goldman Sachs, con target price a 12 euro.