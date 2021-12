Iveco in partnership con Air Liquide per accelerare mobilità dei veicoli pesanti a idrogeno in Europa

Valeria Panigada 14 dicembre 2021 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Iveco, il marchio di veicoli commerciali di CNH Industrial, ha firmato un memorandum d’intesa con Air Liquide, leader mondiale nei gas, per sviluppare la mobilità a idrogeno in Europa. La partnership prevede il lancio di veicoli pesanti elettrici a celle a combustibile per il lungo raggio e l’installazione di una rete di stazioni di rifornimento di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio lungo i principali corridoi di trasporto transeuropei. Inoltre, le due promuoveranno congiuntamente iniziative per incoraggiare la mobilità a idrogeno, coinvolgendo le parti interessate dell'intera catena del valore.Questa partnership è in linea con la collaborazione che le due aziende hanno in corso nel progetto HyAMMED (Hydrogène à Aix-Marseille pour une Mobilité Ecologie et Durable) nel sud della Francia, per sviluppare la prima flotta europea di camion elettrici a celle a combustibile associati alla prima stazione di rifornimento di idrogeno ad alta pressione, con l’obiettivo di decarbonizzare la mobilità delle merci a lungo raggio in Europa.