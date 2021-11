Iveco: Gerrit Marx ai vertici della nuova società, l'attività in 5 business unit

Valeria Panigada 2 novembre 2021 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial ha annunciato la struttura organizzativa del futuro Iveco Group. Come già anticipato, il CEO designato Gerrit Marx sarà ai vertici di questa nuova società, che sarà quotata in borsa e che inizierà a operare in maniera indipendente agli inizi del 2022, raggruppando le attività relative a veicoli commerciali, tecnologie motoristiche, veicoli speciali e servizi finanziari.La sua organizzazione è stata modellata sulla base delle Business Unit, che riuniscono le seguenti attività con i rispettivi marchi: Truck, ovvero veicoli commerciali (Iveco); Bus, ovvero autobus e bus granturismo (Iveco Bus, Heuliez); Powertrain, ovvero motori, trasmissioni e relative tecnologie (FPT Industrial); Defence Vehicles & ASTRA; Firefighting, ovvero veicoli antincendio (Magirus); Financial Services, ovvero servizi finanziari (Iveco Capital).