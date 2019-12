Iveco, FPT Industrial e Nikola lanciano la loro alleanza per un trasporto a zero emissioni

Valeria Panigada 3 dicembre 2019 - 14:15

Iveco e FPT Industrial, marchi di CNH Industrial, hanno presentato oggi insieme al partner Nikola gli obiettivi e i piani della joint-venture e degli accordi di cooperazione costituiti qualche mese fa per accelerare la trasformazione verso la neutralità in termini di emissioni nel settore dei veicoli commerciali pesanti in Nord America e in Europa, attraverso l’adozione di tecnologia a fuel cell (celle a combustibile) a idrogeno. La partnership ha l'obiettivo di portare sui mercati veicoli commerciali pesanti a zero emissioni e rivoluzionare così il settore grazie a un nuovo modello di business. A questo proposito, Iveco, FPT Industrial e Nikola hanno già cominciato a sviluppare il primo mezzo frutto della joint-venture: il Nikola Tre elettrico, basato sulla piattaforma del nuovo veicolo commerciale pesante Iveco S-WAY. La fase di test dovrebbe iniziare a metà del 2020, con il lancio pubblico a livello europeo durante la fiera dedicata ai veicoli commerciali di Hannover, in Germania, a settembre dello stesso anno.