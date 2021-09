Iveco (Cnh) e Nikola: inaugurato in Germania impianto produzione in jv per veicoli elettrici pesanti

Daniela La Cava 15 settembre 2021 - 14:02

MILANO (Finanza.com)

Si è aperto un nuovo capitolo nel trasporto sostenibile di Iveco e Nikola, con la presentazione al pubblico del nuovo impianto di produzione a Ulm in Germania dedicato ai camion pesanti elettrici Nikola TRE e pronto per iniziare la produzione entro fine anno. "Un traguardo raggiunto a velocità record, con la consegna effettuata entro i tempi previsti, come precedentemente comunicato da Iveco, il brand di veicoli industriali di Cnh Industrial, e Nikola Corporation", si legge nel comunicato congiunto nel quale si precisa che i primi modelli Nikola TRE prodotti presso lo stabilimento saranno consegnati a clienti selezionati negli Stati Uniti nel 2022.Oltre al modello in produzione di veicolo elettrico a batterie (Battery Electric Vehicle, BEV), è stato presentato al pubblico lo step successivo di questa piattaforma pesante modulare, cioè il prototipo di veicolo elettrico ibrido a celle a combustibile (Fuel Cell Hybrid Electric Vehicle, FCEV) del Nikola TRE. Il modello successivo entrerà in produzione a Ulm entro la fine del 2023.