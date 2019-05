Ivass: nel 2018 raccolta premi nei rami vita e danni tocca i 145 miliardi, +2,9% rispetto al 2017

Alessandra Caparello 21 maggio 2019 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

La raccolta premi nei rami assicurativi vita e danni nel 2018 tocca i 145 miliardi di euro, per oltre il 93% riferibile alle imprese vigilate dall’IVASS.La raccolta complessiva è cresciuta del 2,9% rispetto al 2017, sostenuta soprattutto dal settore vita (circa 107 miliardi di euro nel 2018) e in particolare dai prodotti con partecipazione agli utili, e cioè quelli dei rami I e V. Lo rende noto l’Ivass secondo cui a soffrire sono le polizze unit e index linked che subiscono un calo del 6% (- 2,1 miliardi) rispetto al 2017.Circa un miliardo in più rispetto al 2017 arriva dalla raccolta del settore danni (38 miliardi di euro nel 2018). Le coperture “non auto” ammontano a 20,9 miliardi di euro e sono in aumento del 3,5%: tra i rami prevalenti cresce più decisamente l’R.C. generale, gli Altri danni ai beni, il ramo Malattia e il ramo Incendio ed elementi naturali.Nella distribuzione dei prodotti vita, gli Sportelli bancari e postali confermano il primato nella raccolta di premi (58,8% del totale), mentre i Promotori finanziari perdono quote di intermediazione.