Ivass: imprese di proprietà italiana hanno raccolto all’estero 43,6 miliardi di euro di premi

Alessandra Caparello 18 novembre 2021 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

Le imprese di proprietà italiana hanno raccolto all’estero 43,6 miliardi di euro di premi, di cui 26,6 miliardi nei rami vita e 17 miliardi nei rami danni, in diminuzione di 1,7 miliardi rispetto all’anno precedente.Così emerge dal Bollettino Statistico dell’Ivass, secondo cui come nel 2019, la raccolta è in contrazione nei rami vita (-2,4 miliardi) e in crescita nei rami danni (+1,7 miliardi). Le imprese italiane raccolgono fuori dal territorio nazionale (cosiddetto “grado di apertura” verso l’estero) il 32,3% dei premi complessivi, quota invariata rispetto al 2019, mentre la raccolta nei rami vita in Italia delle imprese estere controllate da compagnie italiane ammonta a 4,2 miliardi, in flessione per il terzo anno consecutivo (-15,5% sul 2019).