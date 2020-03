Ivass: cala il prezzo medio della garanzia Rc auto nel quarto trimestre 2019

Alessandra Caparello 13 marzo 2020 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

In calo il prezzo medio della garanzia RC auto nel quarto trimestre del 2019 che segna 404 euro, 11 euro in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Così rende noto il Bollettino Statistico IPER dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni secondo cui continua il trend discendente dei prezzi a - 2,7% su base annua. Le riduzioni di prezzo più elevate si registrano nelle province del Sud Italia: Caltanissetta (6,9%), Vibo Valentia (-5,5%), Enna, Agrigento e Taranto (-5,2 %), Reggio di Calabria (-5,1%). Prezzi medi superiori a 500 euro si registrano, oltre a Napoli, in sole quattro province: Prato (590 euro), Caserta (518 euro), Massa-Carrara (506 euro) e Pistoia (502 euro). Il 50% degli assicurati paga meno di 360 euro.