Ivalua supera la valutazione di 1 miliardo e diventa una delle poche aziende francesi unicorno

Alessandra Caparello 21 maggio 2019 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

Supera quota 1 miliardo di dollari la valutazione di Ivalua che diventa così una delle cosiddette società ‘unicorno’ e una delle poche francesi. La società in portafoglio di Ardian e fornitore globale di soluzioni cloud di Spend Management, ha annunciato di aver raccolto oggi ulteriori 60 milioni di dollari in growth equity da parte di Tiger Global Management e dalla stessa Ardian.Tra gli investitori di questo round vi sono Tiger Global Management, nuovo investitore di Ivalua, e Ardian Growth, uno dei primi investitori di Ivalua che ora aumenta il suo livello di investimento complessivo. Tiger Global Management si unisce ai fondatori nonché a KKR e Ardian Growth come azionisti. Il management di Ivalua, si legge nella nota, mantiene una partecipazione di maggioranza nell'azienda per garantire una pianificazione stabile e a lungo termine e una costante attenzione ai clienti."Questo investimento da parte di uno dei principali fondi di investimento al mondo è un'ulteriore conferma del successo della strategia a lungo termine e del modello di business di Ivalua” ha dichiarato David Khuat-Duy, CEO e fondatore di Ivalua. “Questo capitale supplementare ci permetterà di garantire sempre maggior valore ai nostri clienti e assicurare una crescita futura".Laurent Foata, Managing Director di Ardian Growth, ha aggiunto: "Sosteniamo Ivalua dal 2011, fin dall'inizio della sua espansione globale. Consideriamo Ivalua come il futuro leader nel vasto mercato di Spend Management in forte e rapida crescita. Sono estremamente grato ai fondatori di Ivalua per la grande fiducia dimostrata e mi congratulo con il team per questo straordinario viaggio in cui rimangono l'azionista di maggioranza".