Iva, 80 euro, flat tax: il rompicapo della manovra (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 19 agosto 2019 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

"Iva, 80 euro e pace fiscale: il rompicapo della manovra". Così Il Sole 24 Ore, mentre in Italia infuria la crisi politica, affronta il tema della prossima legge di bilancio.Riguardo all'Iva, se l'intenzione è quella di evitarne l'aumento, le soluzioni a disposizione rimangono tre: "alzare altre imposte; ridurre la spesa pubblica (tagliando sconti fiscali e/o investimenti); aumentare il deficit (affrontando la Commissione europea e i mercati finanziari)".Sulla flat tax tanto ambita dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, la sua realizzazione (come d'altronde il resto), dipenderà dalla crisi di governo.Il Sole ricorda che la Lega di Salvini punta a una flat tax per dipendenti e pensionati, "con una riduzione del prelievo di circa 15 miliardi (compresa la riscrittura del bonus 80 euro)".C'è poi il dilemma del bonus lanciato dall'ex premier Matteo Renzi, che "vale circa 9,5 miliardi all'anno, con un massimo di 960 euro per chi lo riceve in formula piena". Il quotidiano di Confindustria lo sottolinea senza troppi problemi:"Eliminarlo è impopolare e nessuna forza politica lo dice apertamente".Tra gli altri rompicapo (tax expenditures, pace fiscale, cuneo fiscale) citati dal Sole 24 Ore, presenti anche le tasse sulla casa, con la maxi promessa di Salvini che ha per oggetto "la conferma della cedolare secca al 10% sugli affitti concordati e di quella al 21% sui negozi" e sopratutto un intervento sulla Tasi e sull'Imu (che hanno garantito lo scorso anno entrate, rispettivamente per 1,1 e 19,1 miliardi)".