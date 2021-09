Italpreziosi avvia il servizio di vendita di argento puro

simone borghi 27 settembre 2021 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

Italpreziosi è il primo operatore a fornire da oggi un servizio innovativo di vendita non più solo oro da investimento, ma anche di argento puro.Offrendo questa nuova opportunità ai clienti, la società asseconda una tendenza che si è consolidata nell’ultimo anno con la domanda da investimento di argento fisico che in Italia ha registrato un incremento del 16% (barre +13%, monete +18%).Oltre a ricoprire una grande importanza nella green economy, con utilizzi nei veicoli elettrici e nei pannelli fotovoltaici, l’argento risulta particolarmente versatile in una varietà di settori industriali: dalla produzione di componenti elettronici alla realizzazione di gioielli e monete.