Italpreziosi: accordo con Bper per “Oro Sicuro” su sicurezza e tracciabilità dei lingotti acquistati

simone borghi 5 luglio 2021 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Italpreziosi ha sottoscritto un accordo con il Gruppo BPER per la compravendita di oro da investimento.Attraverso l’accordo, il gruppo bancario offrirà nell’ambito del servizio "ORO SICURO" l’opportunità di investire in lingotti, forniti da Italpreziosi. La qualità dei prodotti acquistati è garantita dall’utilizzo di lingotti numerati e dotati di certificazione di origine e provenienti da selezionate fonderie inserite nella Good Delivery List della London Bullion Market Association. I lingotti, disponibili in diverse dimensioni, verranno custoditi in caveaux bancari dedicati.