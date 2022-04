Italmobiliare: finalizzato investimento in Bene Assicurazioni

Redazione Finanza 29 aprile 2022 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

Italmobiliare ha fatto sapere che è stato perfezionato oggi l’investimento nel capitale di Bene Assicurazioni. L’ingresso nel capitale della società ha comportato un esborso pari a 40 milioni di euro e segue il rilascio dell’autorizzazione da parte di Ivass, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ad esito dell’operazione complessiva, Italmobiliare deterrà una partecipazione pari al 19,99% del capitale di Bene Assicurazioni.Con questo investimento, spiega una nota, cresce ulteriormente l’impegno di Italmobiliare a valorizzare - accanto a note eccellenze del Made in Italy - aziende innovative e capaci di intercettare e guidare le trasformazioni in corso, con grandi opportunità di crescita grazie alla combinazione di competenze digitali e profonda conoscenza del settore. Bene Assicurazioni, fondata nel 2016 da Andrea Sabìa, rappresenta una delle principali novità sul mercato assicurativo italiano. In cinque anni di operatività, Bene Assicurazioni ha raggiunto 140 milioni di premi lordi al termine dell’esercizio 2021.