Italiaonline: Consob approva il documento di Opa promossa da Sunrise Investments

La Consob ha approvato il documento di offerta relativo alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie, promosse da Sunrise Investments aventi a oggetto azioni ordinarie e azioni di risparmio di Italiaonline.In particolare, le offerte hanno per oggetto massime 12.656.520 azioni ordinarie, oltre alle eventuali massime 255.556 azioni ordinarie che l’Italiaonline potrebbe emettere nel corso dell’offerta ai sensi del proprio piano di stock option, e massime 6.803 azioni di risparmio.Il corrispettivo unitario offerto è pari a 2,82 euro per ciascuna azione ordinaria di Italiaonline e pari a 880 euro per ciascuna azione di risparmio di Italiaonline. Il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del 29 luglio 2019 e terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del 12 settembre 2019 (estremi inclusi), salvo proroghe.