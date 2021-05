Italiani soddisfatti per la vita personale, per 1 famiglia su 3 peggiora la situazione economica

Redazione Finanza 26 maggio 2021 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Una quota rilevante di italiani ha manifestato un giudizio positivo per la propria vita personale, anche a inizio pandemia. Le dimensioni della salute, delle relazioni familiari e amicali o del tempo libero hanno continuato a soddisfare e gratificare quote elevate di popolazione. Tuttavia,emergono segnali di criticità per la situazione economica familiare: sale dal 25,7% al 29,1% la quota di famiglie che dichiarano un peggioramento rispetto negli ultimi 12 mesi. Le dinamiche risultano differenziate sul territorio: al Nord si ha la crescita maggiore della quota di famiglie che dichiarano un peggioramento della situazione economica familiare (28,9% rispetto al 24,3% del 2019); segue il Mezzogiorno (28,0% da 26,8%) e il Centro (30,8% da 27,5%). Questa la fotografia sulla soddisfazione degli italiani, scattata dall'Istat sui dati 2020.