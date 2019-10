Valeria Panigada 10 ottobre 2019 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

Italian Wine Brands si espande in America Latina e ai paesi caraibici, tramite la controllata Provinco Italia. Per presidiare quest’area, la società quotata sul listino Aim Italia ha deciso di nominare un resident manager, proveniente dal settore, con la funzione di business developer.I mercati più interessanti per il vino italiano in quella zona geografica sono quello brasiliano e messicano, ha precisato Italian Wine Brands. Già dal prossimo mese di dicembre, i prodotti con marchio Grande Alberone saranno in distribuzione in Brasile.