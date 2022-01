Italian Wine Brands raddoppia ricavi nel 2021 grazie ad acquisizione Enoitalia

Giulio Visigalli 27 gennaio 2022 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Italian Wine Brands ha comunicato oggi di aver chiuso il 2021 con vendite consolidate pro-forma su base annua di 408,9 milioni di euro, raddoppiate (+100,1%) rispetto al 2020. La societa' sottolineaIl principale contributo alla crescita è legato all’acquisizione di Enoitalia (fatturato 2021 pari a Euro 208,4 milioni), finalizzata a luglio 2021. L'andamento del volume d'affari mette in luce un ulteriore rafforzamento del gruppo sui mercati internazionali, dove sono stati realizzati ricavi delle vendite per 332,342 milioni (+102,55% rispetto al 2020), e un maggiore presidio sul mercato domestico, con ricavi delle vendite pari a 75,681 milioni (+91,4% rispetto al 2020).Facendo un confronto il periodo pre-pandemico i ricavi delle vendite totali sono in rialzo del 61,14% rispetto al 2019 (+50,68% in Italia e +64,01% all'estero).Intanto in Borsa, il titolo quotato all’Euronext Growth Milan, si muove con un frazionale ribasso dello 0,25% a 40,40 euro.