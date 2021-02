Italian Wine Brands: la controllata Svinando sbarca in Germania

simone borghi 10 febbraio 2021 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Italian Wine Brands (IWB) è lieto di annunciare lo sbarco in Germania della controllata Svinando, fra i primi operatori a introdurre in Italia il modello delle vendite private online applicato al settore vinicolo.Sul mercato tedesco la piattaforma è approdata a dicembre 2020 attraverso lo spin off Svinando.de e replica l’esperienza di Svinando Italia, che in 6 anni ha soddisfatto i gusti di più di 100mila wine lover: da coloro che ricercano bottiglie d’eccellenza a prezzi esclusivi, difficilmente reperibili, o anche etichette meno note di piccoli produttori locali che si distinguono per piacevolezza e qualità (artigiani della vigna, realtà emergenti), sempre a prezzi vantaggiosi. I consumatori tedeschi che prediligono il vino italiano possono quindi usufruire del servizio, selezione, qualità e prezzo che caratterizzano la piattaforma di Svinando.de. Fra i punti di forza di Svinando.de, che segue una linea di promozioni e proposte sempre nuove, si trovano anche gli sconti “always on”, per cui ogni giorno i clienti hanno la possibilità di acquistare vini in offerta con sconti che possono arrivare fino al 50% sul prezzo consigliato, specialmente sulle confezioni da sei bottiglie.