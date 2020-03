Italian Wine Brands, acquistata la svizzera Raphael Dal Bo

Valeria Panigada 3 marzo 2020 - 07:59

Italian Wine Brands, società specializzata nella produzione, distribuzione e vendita di vini italiani e quotata sul listino Aim Italia, ha acquistato il 100% della società svizzera Raphael Dal Bo, che controlla Raphael Dal Bo di Valdobbiadene (RDB). L'operazione è avvenuta tramite la propria controllata Provinco Italia che ha corrisposto un ammontare di 12,4 milioni di franchi. Contemporaneamente Raphael Dal Bo ha acquistato da Italian Wine Brands azioni per 2,9 milioni di franchi, divenendo azionista con una quota del 2,84%. Non solo. L'accordo prevede che entro il 31 marzo Provinco liquidi altri 2 milioni di franchi sulla base del riscontro della continuità dei risultati 2020 e a fronte dell'impegno di Raphael Dal Bo ad acquistare da Italian Wine Brands azioni proprie in portafoglio per un ammontare pari al 30% del prezzo da quest’ultimo ricevuto.Nel 2019 Raphael Dal Bo di Valdobbiadene ha realizzato vendite consolidate per complessivi 10,7 milioni di franchi (+10,4% rispetto alle vendite consolidate del 2018). Grazie a quest’acquisizione Italian Wine Brands "si afferma come uno degli esportatori di riferimento sul mercato svizzero", quarto mercato mondiale per i vini italiani con un valore complessivo nel 2019 pari a 350 milioni di euro.Ora si attendono i risultati consolidati 2019 di Italian Wine Brands che verranno approvati dal Consiglio di Amministrazione, convocsato per il prossimo 18 marzo.