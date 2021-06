Italian Sustainability Week 2021: al via una settimana dedicata alla finanza sostenibile

Daniela La Cava 28 giugno 2021 - 13:26

MILANO (Finanza.com)

Ha preso ufficialmente oggi il via la quinta edizione dell’Italian Sustainability Week di Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext. Durante la settimana, che si svolgerà fino al 2 luglio in modalità virtuale, esperti, aziende e investitori condividono la loro visione strategica, illustrando progetti e piani di crescita, strumenti di finanziamento e strategie di investimento sostenibile.Borsa Italiana ricorda che sono 62 le società, di cui 60 quotate e 2 non quotate, che incontrano virtualmente 160 investitori da Francia, Germania, Italia, Malta, Olanda, Portogallo, Singapore, Svizzera, UK, USA in rappresentanza di 110 case di investimento domestiche e internazionali, in oltre 700 incontri individuali e di gruppo per discutere le proprie strategie di crescita sostenibile. In agenda anche più di 170 incontri con analisti finanziari. Le 60 società quotate hanno una capitalizzazione aggregata pari a oltre €430 miliardi e rappresentano circa il 60% dell’intera capitalizzazione dei mercati azionari italiani. Tra le società anche 14 emittenti di bond Green Social and Sustainable quotati sui mercati obbligazionari di Borsa Italiana. 17 i settori rappresentati (Automobiles and Parts, Banks, Basic Resources, Chemicals, Construction and Materials, Consumer Products and Services, Energy, Financial Services, Food, Beverage and Tobacco, Health Care, Industrial Goods and Services, Insurance, Personal Care, Drug and Grocery Stores, Real Estate, Technology, Telecommunications and Utilities), a testimonianza di come le tematiche di crescita sostenibile siano sempre più trasversali e riguardino tutto il tessuto produttivo e finanziario del Paese.Ricca l’agenda di incontri pubblici che vede 10 eventi digitali tra Webinar, 60’ Minutes Talks e Series e la partecipazione di speaker di alto profilo tra cui anche il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che inaugurerà l’Italian Sustainability Week con un intervento intitolato “NRRP & Green Deal: public and private players in a synergic strategy”.