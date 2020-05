Italian Insurtech Association e AssoFintech insieme per accelerare l'innovazione

Alessandra Caparello 5 maggio 2020 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

Accelerare la condivisione di esperienze e competenze tra le due industry insurtech e fintech è l’obiettivo della partnership siglata tra Italian Insurtech Association e AssoFintech. Oggetto primario della partnership è la condivisione del know-how tecnologico avanzato che oggi permette la costruzione e il collocamento dell’offerta di servizi digitali e la definizione di best practice utili a orientare l’attività degli operatori.Operativamente, l’accordo tra Italian Insurtech Association e AssoFintech si concretizzerà in numerose iniziative di formazione e confronto dedicate ai rispettivi associati. Tra le prime, in ordine temporale, una serie di webinar che permetteranno di definire le linee di azione sui diversi temi oggetto della partnership. Il primo webinar si terrà il 9 giugno.