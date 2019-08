Italian Exhibition Group: si dimette l’amministratore delegato Ugo Ravanelli

simone borghi 28 agosto 2019 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Ugo Ravanelli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore delegato di Italian Exhibition Group (IEG) e da tutti gli incarichi ricoperti nella società e nelle aziende da essa partecipate. Crolla il titolo a Piazza Affari con un rosso di oltre il 6%, tornando sotto quota 4 euro.Per quanto concerne le motivazioni, Ravanelli ha dichiarato che: “L’aver raggiunto, in questo breve periodo di collaborazione, tutti gli importanti obiettivi prefissati è per me motivo di orgoglio; oggi però non vi sono più i necessari presupposti per poter proseguire questa esperienza”. Successivamente interpellato il manager ha dichiarato: “Come affermato nella call di presentazione dei risultati di ieri, il business della società è solido. Sono infatti certo che l’impegno e la competenza che caratterizzano il management di IEG porteranno la società a raggiungere gli obiettivi attesi”.Ravanelli detiene alla data delle dimissioni 5.000 azioni ordinarie di IEG e rivestiva il ruolo di amministratore esecutivo, non indipendente, all’interno del cda, nonché di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il presidente di Italian Exhibition Group, Lorenzo Cagnoni, ha convocato il cda per domani 29 agosto per assumere le necessarie decisioni.